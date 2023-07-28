Лига конференций. «Тобол» обыграл «Базель», «Актобе» разгромил «Торпедо» из Кутаиси

Завершились матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций. Казахстанские клубы «Тобол» и «Актобе» одержали победы. «Тобол» обыграл швейцарский «Базель» со счётом 3:1, а «Актобе» разгромил «Торпедо» из Кутаиси — 4:1.

По итогам первого тайма матча «Тобола» с «Базелем» вела швейцарская команда со счётом 1:0. Однако во втором тайме казахстанский клуб перевернул ход игры и закатил три безответных мяча в ворота оппонента — 3:1.

Матч «Торпедо» (Кутаиси) и «Актобе» складывался более спокойно. Казахстанская команда положила по два мяча в ворота соперника в каждом из таймов. Грузины смогли ответить лишь голом престижа в концовке матча — 1:4.

Ответные встречи пройдут в следующий четверг, 3 августа.