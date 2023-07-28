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Лига конференций. «Тобол» обыграл «Базель», «Актобе» разгромил «Торпедо» из Кутаиси

Лига конференций. «Тобол» обыграл «Базель», «Актобе» разгромил «Торпедо» из Кутаиси
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Завершились матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций. Казахстанские клубы «Тобол» и «Актобе» одержали победы. «Тобол» обыграл швейцарский «Базель» со счётом 3:1, а «Актобе» разгромил «Торпедо» из Кутаиси — 4:1.

По итогам первого тайма матча «Тобола» с «Базелем» вела швейцарская команда со счётом 1:0. Однако во втором тайме казахстанский клуб перевернул ход игры и закатил три безответных мяча в ворота оппонента — 3:1.

Лига конференций. 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
27 июля 2023, четверг. 20:30 МСК
Базель
Базель, Швейцария
Окончен
1 : 3
Тобол
Костанай, Казахстан
1:0 Barry – 25'   1:1 Дебле – 57'   1:2 Оразов – 62'   1:3 Чесноков – 71'
Удаления: Barry – 56', Калафьори – 69' / нет

Матч «Торпедо» (Кутаиси) и «Актобе» складывался более спокойно. Казахстанская команда положила по два мяча в ворота соперника в каждом из таймов. Грузины смогли ответить лишь голом престижа в концовке матча — 1:4.

Лига конференций. 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
27 июля 2023, четверг. 20:00 МСК
Торпедо Кт
Кутаиси, Грузия
Окончен
1 : 4
Актобе
Актобе, Казахстан
0:1 Касым – 34'   0:2 Раичкович – 43'   0:3 Самородов – 73'   1:3 Арабидзе – 89'   1:4 Филипович – 90+3'

Ответные встречи пройдут в следующий четверг, 3 августа.

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