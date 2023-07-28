«Будё-Глимт» Хайкина разгромил «Богемианс». «Торпедо-БелАЗ» уступило АЕКу из Ларнаки

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Завершились два первых матча 2-го квалификационного раунда Лиги конференций. В одном из них норвежский «Будё-Глимт» дома разгромил чешский «Богемианс» — 3:0. Российский голкипер «Глимта» Никита Хайкин провёл на поле все 90 минут.

Обе команды начали свой путь в отборе Лиги конференций со второго квалификационного раунда. Победитель пары сыграет с сильнейшим в противостоянии «Кальмар» — «Пюник».

Во втором матче Лиги конференций белорусская команда «Торпедо-БелАЗ» уступила кипрскому АЕКу из Ларнаки (2:3). В составе автозаводцев все 90 минут на поле провёл российский защитник Кирилл Глущенков, отметившийся голом.

Отметим, что «Торпедо» уступало по ходу встречи со счётом 0:3, однако смогло отыграть два мяча ближе к концу матча.

Обе команды начали свой путь в отборе Лиги конференций со второго квалификационного раунда. Победитель пары сыграет с сильнейшим в противостоянии «Маккаби» Тель-Авив — «Петрокуб».

Ответные встречи пройдут в четверг, 3 августа.