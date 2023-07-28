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«Будё-Глимт» Хайкина разгромил «Богемианс». «Торпедо-БелАЗ» уступило АЕКу из Ларнаки

«Будё-Глимт» Хайкина разгромил «Богемианс». «Торпедо-БелАЗ» уступило АЕКу из Ларнаки
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Завершились два первых матча 2-го квалификационного раунда Лиги конференций. В одном из них норвежский «Будё-Глимт» дома разгромил чешский «Богемианс» — 3:0. Российский голкипер «Глимта» Никита Хайкин провёл на поле все 90 минут.

Обе команды начали свой путь в отборе Лиги конференций со второго квалификационного раунда. Победитель пары сыграет с сильнейшим в противостоянии «Кальмар» — «Пюник».

Лига конференций. 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
27 июля 2023, четверг. 19:00 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Окончен
3 : 0
Богемианс 1905
Прага, Чехия
1:0 Groenbaek – 44'   2:0 Пеллегрино – 50'   3:0 Эспейор – 90+2'

Во втором матче Лиги конференций белорусская команда «Торпедо-БелАЗ» уступила кипрскому АЕКу из Ларнаки (2:3). В составе автозаводцев все 90 минут на поле провёл российский защитник Кирилл Глущенков, отметившийся голом.

Отметим, что «Торпедо» уступало по ходу встречи со счётом 0:3, однако смогло отыграть два мяча ближе к концу матча.

Обе команды начали свой путь в отборе Лиги конференций со второго квалификационного раунда. Победитель пары сыграет с сильнейшим в противостоянии «Маккаби» Тель-Авив — «Петрокуб».

Ответные встречи пройдут в четверг, 3 августа.

Лига конференций. 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
27 июля 2023, четверг. 21:00 МСК
Торпедо-БелАЗ
Жодино, Беларусь
Окончен
2 : 3
АЕК Ларнака
Ларнака, Кипр
0:1 Дьюрчо – 6'   0:2 Касас – 16'   0:3 Фарадж – 40'   1:3 Глущенков – 70'   2:3 Ovono – 73'
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