«Будё-Глимт» Хайкина разгромил «Богемианс». «Торпедо-БелАЗ» уступило АЕКу из Ларнаки

Завершились два первых матча 2-го квалификационного раунда Лиги конференций. В одном из них норвежский «Будё-Глимт» дома разгромил чешский «Богемианс» — 3:0. Российский голкипер «Глимта» Никита Хайкин провёл на поле все 90 минут.
Обе команды начали свой путь в отборе Лиги конференций со второго квалификационного раунда. Победитель пары сыграет с сильнейшим в противостоянии «Кальмар» — «Пюник».
Во втором матче Лиги конференций белорусская команда «Торпедо-БелАЗ» уступила кипрскому АЕКу из Ларнаки (2:3). В составе автозаводцев все 90 минут на поле провёл российский защитник Кирилл Глущенков, отметившийся голом.
Отметим, что «Торпедо» уступало по ходу встречи со счётом 0:3, однако смогло отыграть два мяча ближе к концу матча.
Обе команды начали свой путь в отборе Лиги конференций со второго квалификационного раунда. Победитель пары сыграет с сильнейшим в противостоянии «Маккаби» Тель-Авив — «Петрокуб».
Ответные встречи пройдут в четверг, 3 августа.
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