Главный тренер «Краснодара» Ивич подвёл итоги матча со «Спартаком»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал поражение «Спартаку» со счётом 1:2 в рамках 1-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Игра стартовала для нас не лучшим образом. В первом тайме «Спартак» контролировал ход игры, владел мячом. Он не создавал чистых голевых моментов, но, ещё раз, был командой, которая контролировала ход игры. Они забили, потом мы получили красную карточку, и с этого момента было очень тяжело вернуться в игру.

«Спартак» был лучше в начале второго тайма, создал несколько моментов, нанёс несколько ударов с дальней дистанции. Это было логично, что они завладели мячом и провели несколько атак, стремясь забить второй мяч, что им в итоге и удалось. Итоговый результат закономерен. Но я доволен нашим отношением — мы сражались, старались сделать что-то вдесятером. Мы забили один гол и имели шанс забить второй в концовке.

Это лишь первый матч группового этапа и вторая игра в сезоне. Конечно, не так здорово проигрывать, никто из нас этим не доволен. Но нужно двигаться дальше, следующий матч уже через три дня», — сказал Ивич во время послематчевой пресс-конференции.