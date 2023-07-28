Гладилин: пока игры у «Спартака» не видно, хотя старания много

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался об игре красно-белых в матче Фонбет Кубка России, в котором москвичи были сильнее «Краснодара» (2:1).

«Спартак» подошёл серьёзнее к этой встрече. Абаскаль поставил всех основных футболистов в стартовый состав и, по сути, не дёргал его полтора тайма. В первом тайме ребята играли строго, собрано. «Краснодар» оставил хорошее впечатление в первом матче чемпионата с «Динамо» и смотрелся неплохо в начале встречи со «Спартаком». Потом пропустил мяч, но игра была равная. Сперцян немного погорячился, и после его удаления игра перешла полностью под контроль «Спартака». Он во втором тайме забил ещё мяч. Так что если бы не удаление, борьба бы продолжалась.

Задумка Абаскаля выпустить основной состав — это правильное решение. В первом матче с «Оренбургом» игры у «Спартака», по сути, не было. Это счастье, что удалось вырвать победу в конце встречи. Могли и проиграть. А сегодня видно было, что ребята серьёзно играли. На этот костяк и надо опираться Абаскалю, а не считать, что у него двадцать человек основного состава. Нельзя менять по пять-шесть футболистов в каждом матче. Этого быть не должно.

Какие выводы по игре «Спартака» в двух стартовых матчах сезона могу сделать? Ещё не все вошли в строй, поэтому сложно сказать. Надо смотреть, когда вернётся Соболев, Николсон. Когда состав будет более стабильным и игра тоже. Вот сегодня команда чуть не сыграла вничью. То, что было с «Оренбургом», мы тоже видели. Если в обороне не будет налажена игра, рассчитывать на хороший результат будет сложно. Пока игры у «Спартака» не видно, хотя старания много. Состав не определился. Надо определить костяк команды и не дёргать его», — приводит слова Гладилина «Евро-Футбол.Ру».