Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Женский чемпионат мира по футболу — 2023: расписание матчей 28 июля

Женский чемпионат мира по футболу — 2023: расписание матчей 28 июля
Комментарии

28 июля пройдёт девятый игровой день женского чемпионата мира по футболу, который проводится в Австралии и Новой Зеландии. В этот день состоятся три матча турнира.

Аргентина — ЮАР — 3:00 мск.

Англия — Дания — 11:30 мск.

Китай — Гаити — 14:00 мск.

Женский чемпионат мира по футболу 2023 года проходит с 20 июля по 20 августа. Действующим победителем турнира является национальная команда США, которая в финальном матче 2019 года обыграла сборную Нидерландов.

Сборная США — рекордсмен по числу побед на женском ЧМ. Команда завоевала четыре трофея. На втором месте по этому показателю находится сборная Германии, которая завоевала два титула. Национальные команды Норвегии и Японии выиграли турнир по одному разу.

Календарь женского ЧМ-2023
Материалы по теме
Чемпионат мира по футболу среди женщин: результаты матчей 27 июля, турнирная таблица
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023