Женский чемпионат мира по футболу — 2023: расписание матчей 28 июля

28 июля пройдёт девятый игровой день женского чемпионата мира по футболу, который проводится в Австралии и Новой Зеландии. В этот день состоятся три матча турнира.

Аргентина — ЮАР — 3:00 мск.

Англия — Дания — 11:30 мск.

Китай — Гаити — 14:00 мск.

Женский чемпионат мира по футболу 2023 года проходит с 20 июля по 20 августа. Действующим победителем турнира является национальная команда США, которая в финальном матче 2019 года обыграла сборную Нидерландов.

Сборная США — рекордсмен по числу побед на женском ЧМ. Команда завоевала четыре трофея. На втором месте по этому показателю находится сборная Германии, которая завоевала два титула. Национальные команды Норвегии и Японии выиграли турнир по одному разу.