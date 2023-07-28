Женский чемпионат мира по футболу — 2023: расписание матчей 28 июля
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28 июля пройдёт девятый игровой день женского чемпионата мира по футболу, который проводится в Австралии и Новой Зеландии. В этот день состоятся три матча турнира.
Аргентина — ЮАР — 3:00 мск.
Англия — Дания — 11:30 мск.
Китай — Гаити — 14:00 мск.
Женский чемпионат мира по футболу 2023 года проходит с 20 июля по 20 августа. Действующим победителем турнира является национальная команда США, которая в финальном матче 2019 года обыграла сборную Нидерландов.
Сборная США — рекордсмен по числу побед на женском ЧМ. Команда завоевала четыре трофея. На втором месте по этому показателю находится сборная Германии, которая завоевала два титула. Национальные команды Норвегии и Японии выиграли турнир по одному разу.
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