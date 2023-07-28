Руководство «Баварии» намерено обсудить с президентом «Тоттенхэма» трансфер Кейна

«Бавария» не оставляет попытки подписания контракта с нападающим «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейном, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По данным источника, Совет директоров «Баварии» должен встретиться с главой «Тоттенхэма» Дэниелом Леви, чтобы обсудить сделку Кейну. Встреча должна состояться в пятницу.
Отмечается, что ранее «ПСЖ» отклонили предложение «Баварии» по Кейну в размере € 80 млн.
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» намерен продать Кейна в летнее трансферное окно, если он откажется продлить контрактное соглашение с клубом.
В прошлом сезоне форвард провёл 38 матчей в рамках чемпионата Англии, забив 30 голов и сделав три результативные передачи. Кейн — воспитанник системы «Тоттенхэма». За первую команду английский нападающий играет с 2011 года.
Вратарь забил гол ударом через себя в любительском футболе
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