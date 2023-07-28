Болельщики «Интер Майами» восстановили мурал с изображением Месси, повреждённый вандалами

Группа болельщиков «Интер Майами» под названием «Вайс Сити 1896» в ближайшее время завершит восстановление мурала с изображением нападающего команды Лионеля Месси, сообщает ESPN. Основатель группы 45-летний Крис Морамарко сказал, что последние штрихи будут сделаны в течение одного-двух дней.

Недавно произведение было залито фиолетовой краской – цветом команды «Орландо Сити» – принципиальным соперником «Интер Майами». Также рядом были оставлены надписи «Флорида – фиолетовая».

Мурал, повреждённый вандалами Фото: «Твиттер» @NicoBravo_14

Мурал создавался в течение восемь дней в районе Винвуд в Майами и был завершён 24 июня – в день рождения Месси. Над ним работало более 80 человек. Проект финансировался только на средства, собранные «Вайс Сити 1896».

Мурал после восстановления Фото: «Твиттер» @NicoBravo_14

Месси провёл за «Интер Майами» два матча в Кубке лиг, в которых забил три мяча.