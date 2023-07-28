Игало: Роналду играет ради денег, а не из-за страсти

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и саудовского клуба «Аль-Хиляль» Одион Игало высказался о нападающем Криштиану Роналду в «Аль-Насре».

«Я знаю, что это продлится не больше трёх лет. Всю свою жизнь я играл ради страсти, а теперь ради денег. Я не из тех игроков, которые приходят и говорят: «Я играю ради страсти». Брат, это из-за денег.

Роналду всё ещё играет со страстью? Роналду заработал в 100 раз больше, чем я за всю свою жизнь, и вс` же он уехал в Саудовскую Аравию. Сделал ли он это из-за страсти? Это ради денег», — приводит слова Игало Goal.

Роналду перешёл в «Аль-Наср» в 2023 году. Контрактное соглашение португальского нападающего с клубом рассчитано до 2025 года.

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