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Александр Коваленко: ощущение, что в «Зените» иностранцев больше, чем россиян

Александр Коваленко: ощущение, что в «Зените» иностранцев больше, чем россиян
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Новичок «Зенита» Александр Коваленко высказался о количестве иностранцев в питерском клубе.

«Начал ли я учить португальский? Пока тяжёлый язык. Я подхватываю какие-то слова. Это максимум.

В «Крыльях» тоже были легионеры. Ощущение, что иностранцев даже больше, чем россиян, потому что они шумные (улыбается). Но всё нормально, главное – атмосфера очень хорошая. Так что всё в порядке.

Кто лучше всех понимает русский язык? Думаю, Марио, Сантос. Малком говорит. Да все более-менее понимают», – сказал Коваленко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Напомним, Коваленко перешёл в «Зенит» в летнее трансферное окно из «Сочи»

Полное интервью с Коваленко читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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