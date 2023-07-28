Александр Коваленко: ощущение, что в «Зените» иностранцев больше, чем россиян

Новичок «Зенита» Александр Коваленко высказался о количестве иностранцев в питерском клубе.

«Начал ли я учить португальский? Пока тяжёлый язык. Я подхватываю какие-то слова. Это максимум.

В «Крыльях» тоже были легионеры. Ощущение, что иностранцев даже больше, чем россиян, потому что они шумные (улыбается). Но всё нормально, главное – атмосфера очень хорошая. Так что всё в порядке.

Кто лучше всех понимает русский язык? Думаю, Марио, Сантос. Малком говорит. Да все более-менее понимают», – сказал Коваленко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Напомним, Коваленко перешёл в «Зенит» в летнее трансферное окно из «Сочи»

Полное интервью с Коваленко читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.