«Там свой рот не хотел открывать». Александр Коваленко — о сборной России

Новичок «Зенита» Александр Коваленко рассказал о выступлении за национальную команду России.

«Стеснялся ли я в сборной России? Да не первое время, а все сборы. Я молодой, а там взрослые люди, поигравшие. Кто-то на крупных турнирах. Там свой рот я не хотел открывать. Немного поговорили, но не хотелось особо куда-то лезть. Что я им скажу? Никто меня там не знает.

С Кыргызстаном играли мы и правда не очень. Тренер не был доволен игрой. Но не крушил, ничего такого. Когда мы приехали в Кыргызстан, он поговорил с молодыми. Спросил про адаптацию, какие-то ещё моменты», – сказал Коваленко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

За сборную России Коваленко дебютировал в сентябре 2022 года и за это время провёл один матч.

Полное интервью с Коваленко читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.