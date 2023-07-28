Тренер «Интера» Индзаги прокомментировал решение Лукаку не продолжать карьеру в команде
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о несостоявшемся переходе нападающего «Челси» Ромелу Лукаку в миланскую команду.
«Возвращение Лукаку? Эта история заслуживает другого завершения», – приводит слова Индзаги Tuttomercatoweb.
Ранее сообщалось о договорённости форварда сборной Бельгии Ромелу Лукаку с туринским «Ювентусом».
В сезоне-2022/2023 Лукаку выступал за «Интер» на правах аренды. На счету бельгийца 37 матчей за «нерадзурри» во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с «Челси» действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, согласно данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.
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