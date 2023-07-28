Тео Бонгонда обратился к болельщикам «Спартака» после дебютного гола за клуб

Нападающий московского «Спартака» Тео Бонгонда поделился эмоциями после первого гола за московский клуб.

«Привет всем болельщикам «Спартака». Очень рад дебютному голу за клуб и, самое главное, победе! Вперёд, «Спартак»! Вперёд!» – приводит слова Бонгонды пресс-служба клуба.

Вчера, 27 июля, состоялся матч первого тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Краснодаром» и московским «Спартаком». Южане уступили красно-белым со счётом 1:2. Матч прошёл на стадионе «ФК Краснодар» (Краснодар, Россия).

На 67-й минуте Тео Бонгонда забил свой дебютный мяч за красно-белых. Зобнин отыграл на Пруцева вдоль линии штрафной площади, Данил пробил с её подступов, но попал в защитника. Мяч отлетел в центр на Бонгонда, который с удовольствием добил его в створ.