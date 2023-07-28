Лионель Месси сделал подарки всем футболистам «Интер Майами»

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси вручил каждому новому одноклубнику подарки.

Как сообщает Goal со ссылкой на игрока американской команды Деандре Йедлина, Месси после перехода подарил одноклубникам наушники от Beats by Dre, выполненные в цветах «Интер Майами».

36-летний Месси дебютировал за «Интер Майами» в матче с «Крус Асулем». Игрок вышел на поле на 54-й минуте. В этой встрече аргентинский нападающий забил свой первый гол за клуб со штрафного на 90+4-й минуте. Также Месси отметился дублем и голевой передачей в следующей игре с «Аталантой Юнайтед».

Ранее Лионель выступал за «Барселону» и «ПСЖ». В 2022 году вместе со сборной Аргентины он стал чемпионом мира.

Фанаты покидают стадион «Интер Майами» после замены Месси: