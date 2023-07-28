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«Реальность даже немного превысила ожидания». Коваленко — о первых днях в «Зените»

«Реальность даже немного превысила ожидания». Коваленко — о первых днях в «Зените»
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Российский полузащитник «Зенита» Александр Коваленко поделился ожиданиями от первых дней в новом клубе.

«В целом всё топ. База бомбовая, если сравнивать с теми же «Крыльями». Хотя там тоже была хорошая база, классная атмосфера. Потихоньку адаптируюсь в Санкт-Петербурге. В первые две недели было тяжело тренироваться. Но, думаю, из-за того, что до этого пропустил два месяца. Потихоньку вливаюсь в коллектив.

Честно, реальность даже немного превысила ожидания. Здесь уровень совсем другой. В тренировочном плане даже чуть тяжелее, чем в сборной. В «Зените» всё очень интенсивно. Это стало испытанием. Но, думаю, если бы я был больше готов, то было бы попроще. Те же спринты я вообще не делал два месяца. А здесь резко начали тренироваться – было тяжело дышать, бегать. По сей день немного непривычно. Но всё будет нормально», – сказал Коваленко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Полное интервью с Коваленко читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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