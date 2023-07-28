Агент Андре Онана объяснил решение вратаря продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед»

Альберто Ботинес, агент вратаря «Манчестер Юнайтед» Андре Онана, рассказал о решении игрока продолжить карьеру в английском клубе.
«Всё началось несколько месяцев назад. Примерно в апреле многие начали интересоваться игроком. «Тоттенхэм» запросил информацию, у «Челси» был очень большой интерес. Были встречи в Лондоне, и «Челси» также встречался с «Интером», но ключевой была фигура тен Хага.
Мы с нетерпением ждём встречи с такими великими тренерами, как Гвардиола, и попытаемся выиграть титулы с «Манчестер Юнайтед». У нас есть огромное желание зажечь», — приводит слова Ботинеса Calciomercato.
Напомним, Онана перешёл в «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно из «Интера». Сообщалось, что «красные дьяволы» заплатят итальянскому клубу € 55 млн за трансфер Онана.
Контрактное соглашение камерунского голкипера с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до 2028 года.
За «Интер» 27-летний вратарь выступал с лета 2022 года. К итальянскому клубу он присоединился, перейдя из «Аякса». В прошлом сезоне голкипер принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых пропустил 36 голов и в 19 матчах отстоял «на ноль».
Хоселу забил красивый гол в ворота «Манчестер Юнайтед»:
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