Агент Андре Онана объяснил решение вратаря продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед»

Альберто Ботинес, агент вратаря «Манчестер Юнайтед» Андре Онана, рассказал о решении игрока продолжить карьеру в английском клубе.

«Всё началось несколько месяцев назад. Примерно в апреле многие начали интересоваться игроком. «Тоттенхэм» запросил информацию, у «Челси» был очень большой интерес. Были встречи в Лондоне, и «Челси» также встречался с «Интером», но ключевой была фигура тен Хага.

Мы с нетерпением ждём встречи с такими великими тренерами, как Гвардиола, и попытаемся выиграть титулы с «Манчестер Юнайтед». У нас есть огромное желание зажечь», — приводит слова Ботинеса Calciomercato.

Напомним, Онана перешёл в «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно из «Интера». Сообщалось, что «красные дьяволы» заплатят итальянскому клубу € 55 млн за трансфер Онана.

Контрактное соглашение камерунского голкипера с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до 2028 года.

За «Интер» 27-летний вратарь выступал с лета 2022 года. К итальянскому клубу он присоединился, перейдя из «Аякса». В прошлом сезоне голкипер принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых пропустил 36 голов и в 19 матчах отстоял «на ноль».

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