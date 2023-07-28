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«Динамо» объявило о продлении контракта с голкипером Курбаном Расуловым

«Динамо» объявило о продлении контракта с голкипером Курбаном Расуловым
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Московское «Динамо» продлило контракт с российским вратарём Курбаном Расуловым до 2026 года, сообщила пресс-служба клуба.

«Очень рад подписать новое трудовое соглашение с клубом. Буду дальше работать, стараться и идти к целям, которых должен достичь. Хочется начать играть за главную команду и в идеале уже в этом сезоне выйти на поле в официальном матче. Думаю, мне это по силам. Буду работать и доказывать тренерскому штабу.

Конечно, «Динамо» в первую очередь ассоциируется с великим Львом Яшиным. Это единственный вратарь, получавший «Золотой мяч». Я очень рад, что в нашем клубе такое большое внимание к вратарям. Если тебе доверяют и с тобой работают, то значит, в тебе что-то есть. И тогда можно прогрессировать и доказывать, что ты лучший на своей позиции», – приводит слова Расулова пресс-служба клуба.

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