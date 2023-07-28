Бувач: если Расулов продолжит усердно работать, то станет одним из лучших голкиперов в РПЛ
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Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач высказался о подписании нового контракта с голкипером Курбаном Расуловым. Соглашение между сторонами будет действовать до лета 2026 года.
«Если он продолжит так же усердно работать и прогрессировать, то станет одним из лучших голкиперов в РПЛ», – приводит слова Бувача пресс-служба «Динамо».
Как сообщает пресс-служба клуба, в основную Академию имени Л. И. Яшина Курбан перешёл в 2021 году из динамовского филиала в Махачкале. В прошлом году Расулов дебютировал в составе «Динамо-2» и был признан лучшим вратарём академии «Динамо».
14 июля он впервые сыграл за основу бело-голубых в контрольном матче с «Пари НН», а 25 июля вошёл в заявку в качестве резервного голкипера на кубковую игру с нижегородцами.
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