Джуд Беллингем рассказал, что его воодушевило в расположении «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем высказался об адаптации в новой команде.

«Я наслаждаюсь. Пока всё хорошо. Получаю удовольствие от игры за эту команду, учусь у стольких великих игроков.

В предстоящем сезоне «Реал» ждут большие вызовы. Мы можем нацеливаться на многое, и это правильно. Это крупнейший клуб с лучшими игроками. Ожидания высоки, так и должно быть. Нужно выходить на поле и соответствовать им.

Нравится, как все выкладываются на тренировках. Я вижу правильное отношение к делу ежедневно. Я не сомневался, когда решил перейти в «Реал», потому что знал, какие хорошие тут игроки. Знаю, какие качества я могу добавить команде, и чувствую, что вписался.

Получаю удовольствие от своей роли. С «Миланом» я провёл достойный матч, с «Манчестер Юнайтед» тоже. Хочу сохранить этот ритм и войти с ним в сезон», – приводит слова Беллингема Sky Sports.

20-летний Беллингем перешёл в «Реал» из дортмундской «Боруссии» за € 103 млн, подписав контракт до лета 2029 года. Пока это самый дорогой трансфер межсезонья.