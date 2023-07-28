«Мыльная опера закончилась». Тренер «Гремио» опроверг переход Суареса в «Интер Майами»

Главный тренер «Гремио» Ренато Гаушо заявил, что нападающий команды Луис Суарес останется в команде до конца года.

«Он очень важный игрок, он делает разницу. Я говорю о мексиканской мыльной опере, но она уже закончилась. Поэтому и он, и клуб спокойны.

Суарес останется до декабря, это облегчение для нас. Луис нам очень помог», – приводит слова Гаушо Globo Esporte.

Ранее сообщалось о желании уругвайского нападающего продолжить карьеру в «Интер Майами» для воссоздания связки с аргентинским форвардом Лионелем Месси. Также в летнее трансферное окно состав американской команды пополнили и другие партнёры Суареса по «Барселоне» — полузащитник Серхио Бускетс и защитник Жорди Альба.

Суарес выступает за бразильскую команду «Гремио» с прошлого года, после перехода из уругвайского «Насьоналя». Контракт 36-летнего нападающего с «Гремио» действует до 2024 года. В сезоне-2022/2023 уругвайский форвард сыграл за клуб 25 матчей, в которых забил 11 голов и записал на свой счёт восемь результативных передач.