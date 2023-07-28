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Товарищеский матч «Ювентуса» и «Милана» завершился результативной ничьей

Товарищеский матч «Ювентуса» и «Милана» завершился результативной ничьей
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В США, на стадионе «Дигнити Хелс Спортс Парк» в Карсоне, завершится товарищеский матч, в котором приняли участие два итальянских клуба — «Ювентус» и «Милан». Матч закончился со счётом 2:2.

Первый гол в этой встрече забил Малик Тшау. Он отличился на 23-й минуте игры. Ассистировал ему Тео Эрнандес. Спустя десять минут счёт сравнял бразильский защитник Данило. Спустя ещё шесть минут Оливье Жиру вновь вывел «Милан» вперёд. Теперь Тшау выступил в качестве ассистента. На 48-й минуте Даниэле Ругани сравнял счёт. Пас ему отдал Федерико Кьеза. Больше голов забито не было.

Следующий свой товарищеский матч «Ювентус» сыграет с мадридским «Реалом» 3 августа, а «Милан» встретится с «Барселоной» на день ранее.

Товарищеские матчи (клубы) - 2023. Товарищеские матчи
28 июля 2023, пятница. 05:30 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
2 : 2
Милан
Милан, Италия
0:1 Тшау – 23'   1:1 Данило – 33'   1:2 Жиру – 39'   2:2 Ругани – 48'
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