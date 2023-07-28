Товарищеский матч «Ювентуса» и «Милана» завершился результативной ничьей

В США, на стадионе «Дигнити Хелс Спортс Парк» в Карсоне, завершится товарищеский матч, в котором приняли участие два итальянских клуба — «Ювентус» и «Милан». Матч закончился со счётом 2:2.

Первый гол в этой встрече забил Малик Тшау. Он отличился на 23-й минуте игры. Ассистировал ему Тео Эрнандес. Спустя десять минут счёт сравнял бразильский защитник Данило. Спустя ещё шесть минут Оливье Жиру вновь вывел «Милан» вперёд. Теперь Тшау выступил в качестве ассистента. На 48-й минуте Даниэле Ругани сравнял счёт. Пас ему отдал Федерико Кьеза. Больше голов забито не было.

Следующий свой товарищеский матч «Ювентус» сыграет с мадридским «Реалом» 3 августа, а «Милан» встретится с «Барселоной» на день ранее.