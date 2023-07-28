«Аль-Наср» включил Садио Мане в заявку на Кубок арабских чемпионов

«Аль-Наср» включил в заявку на Кубок арабских чемпионов нападающего «Баварии» Садио Мане, сообщает Ariyadhiah.

По информации источника, «Аль-Наср» близок к соглашению о трансфере 31-летнего форварда после встречи между официальными лицами саудовского клуба и агентом игрока в Токио.

Ранее сообщалось об интересе саудовского клуба к сенегальскому футболисту.

В прошлом сезоне на счету нападающего 38 матчей за «Баварию» во всех турнирах, в которых он записал в свой актив 12 голов и шесть результативных передач. Контракт игрока с мюнхенским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

Игроки «Баварии» потроллили «Боруссию» в раздевалке: