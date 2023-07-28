Дортмундская «Боруссия» разгромила «Сан-Диего Лоял» в товарищеском матче
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В США, на стадионе «Снэпдрэгон Стэдиум в Сан-Диего, «Сан-Диего Лоял» принимал в рамках товарищеской встречи дортмундскую «Боруссию». Матч завершился победой немцев с разгромным счётом 6:0.
Уже на второй минуте матча счёт открыл Жюльен Дюранвиль. На 27-й минуте удвоил преимущество гостей Юссуфа Мукоко. На 60-й минуте немец Марко Ройс увеличил преимущество своей команды. Спустя две минуты забил и бельгийский защитник Тома Мёнье. Ещё спустя шесть минут в ворота хозяев был назначен пенальти. Его реализовал французский форвард Себастьен Аллер. На 89-й минуте точку в матче поставил Пол-Филип Безонг. Ассистировал ему Оле Польман.
Свой следующий товарищеский матч «Боруссия» проведёт 31 июля с «Манчестер Юнайтед».
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