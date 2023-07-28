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Дортмундская «Боруссия» разгромила «Сан-Диего Лоял» в товарищеском матче

Дортмундская «Боруссия» разгромила «Сан-Диего Лоял» в товарищеском матче
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В США, на стадионе «Снэпдрэгон Стэдиум в Сан-Диего, «Сан-Диего Лоял» принимал в рамках товарищеской встречи дортмундскую «Боруссию». Матч завершился победой немцев с разгромным счётом 6:0.

Уже на второй минуте матча счёт открыл Жюльен Дюранвиль. На 27-й минуте удвоил преимущество гостей Юссуфа Мукоко. На 60-й минуте немец Марко Ройс увеличил преимущество своей команды. Спустя две минуты забил и бельгийский защитник Тома Мёнье. Ещё спустя шесть минут в ворота хозяев был назначен пенальти. Его реализовал французский форвард Себастьен Аллер. На 89-й минуте точку в матче поставил Пол-Филип Безонг. Ассистировал ему Оле Польман.

Свой следующий товарищеский матч «Боруссия» проведёт 31 июля с «Манчестер Юнайтед».

Товарищеские матчи (клубы) - 2023. Товарищеские матчи
28 июля 2023, пятница. 05:30 МСК
Сан-Диего Лоял
Сан-Диего, США
Окончен
0 : 6
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
0:1 Дюранвиль – 2'   0:2 Мукоко – 27'   0:3 Ройс – 60'   0:4 Мёнье – 62'   0:5 Аллер – 68'   0:6 Безонг – 89'
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