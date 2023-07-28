Чемпион Бельгии «Антверпен» заинтересован в подписании игрока ЦСКА Чидеры Эджуке

Нигерийский нападающий Чидера Эджуке, вновь приостановивший контракт с московским ЦСКА, может продолжить карьеру в чемпионате Бельгии.
Как сообщает Het Nieuwsblad, чемпион Бельгии «Антверпен» заинтересован в футболисте и может заключить соглашение с форвардом.
Ранее «Херенвен» сообщил, что ЦСКА должен € 3 млн за трансфер Эджуке. Футболист перешёл в московский клуб в 2020 году за € 11,5 млн.
25-летний Чидера Эджуке летом 2022 года воспользовался правилом ФИФА и приостановил контракт с ЦСКА. После этого он на правах годичной аренды ушёл в «Герту», в составе которой в 21 матчах во всех турнирах отдал три результативные передачи. Соглашение нападающего с московской командой истекает в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в € 5,5 млн.
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