Новичок «Зенита» Коваленко: вроде была опция, при которой «Крылья» могли продлить аренду

Российский полузащитник Александр Коваленко рассказал, как проходил его переход в «Зенит».

«Мог ли я остаться в «Крыльях» летом 2023-го? Так я в любом случае вернулся в «Сочи». Хотя вроде бы была опция, при которой «Крылья» могли либо продлить аренду, либо выкупить меня. Но потом появилось предложение от «Зенита», и я даже не думал.

Думал ли о «Сочи»? Скорее, нет. Всё развивалось быстро. «Зенит» сделал предложение – сели сначала с родителями, потом с представителями и решили, что Питер – лучший вариант.

Как отношусь к тому, что называют легендой «Сочи»? Да, видел. Отношусь с юмором. Прикольно. Мы посмеялись. Никакого негатива нет. Я к ним прекрасно отношусь», – сказал Коваленко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.