Изидор: Дзюба — грёбаная легенда, он такой же крутой, как Бен-Йеддер и Фалькао
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Нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор лестно отозвался о своём одноклубнике форварде Артёме Дзюбе, отметив его легендарный статус и сравнив его с известными голеадорами Виссамом Бен-Йеддером и Радамелем Фалькао.
«В чём я лучше Дзюбы? Ха-ха, это странный вопрос. Забиваю в каждом матче? Ну и что! Никто же не знает, сколько пользы приносит «Локомотиву» Дзюба в каждой игре. Этот парень — грёбаная легенда, нельзя нас сравнивать. Честно, это один из лучших нападающих, с кем я когда-либо играл за всю карьеру!
Лучше ли он Анри? Ну с Анри я не играл, не могу говорить. Я играл с Бен-Йеддером и Фалькао — они в полном порядке. Дзюба такой же крутой, как они. Ставлю его в топ-5 лучших, с кем я играл», — приводит слова Изидора Sport24.
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