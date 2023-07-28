Изидор: Дзюба — грёбаная легенда, он такой же крутой, как Бен-Йеддер и Фалькао

Нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор лестно отозвался о своём одноклубнике форварде Артёме Дзюбе, отметив его легендарный статус и сравнив его с известными голеадорами Виссамом Бен-Йеддером и Радамелем Фалькао.

«В чём я лучше Дзюбы? Ха-ха, это странный вопрос. Забиваю в каждом матче? Ну и что! Никто же не знает, сколько пользы приносит «Локомотиву» Дзюба в каждой игре. Этот парень — грёбаная легенда, нельзя нас сравнивать. Честно, это один из лучших нападающих, с кем я когда-либо играл за всю карьеру!

Лучше ли он Анри? Ну с Анри я не играл, не могу говорить. Я играл с Бен-Йеддером и Фалькао — они в полном порядке. Дзюба такой же крутой, как они. Ставлю его в топ-5 лучших, с кем я играл», — приводит слова Изидора Sport24.