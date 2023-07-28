«Меня спас футбол». Новичок «Зенита» Коваленко — о тяжёлом детстве

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Коваленко ответил на вопрос, чем бы занимался, если бы не футбол.

«Чем бы занимался, если бы не футбол? Вообще не знаю. Меня футбол спас. Я учился не очень хорошо, постоянно прикалывался, уроки срывал. Так ещё и экзамены не очень хорошо сдал. Так что не знаю… Пошёл бы куда-то работать, двигался бы сам.

В компьютерные игры я не играю. Разве что в приставку мог. Может, потому что дома особо компьютера не было. А когда появился был старый, тяжело было играть. Ведь моё поколение ещё даже застало домашние телефоны. Так что большую часть времени проводили на улице. Жили небогато, очень скромно. Двор был очень дружный», — сказал Коваленко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.