Бекхэм: привести Месси в «Интер Майами» — чертовски серьёзное достижение

Совладелец американского «Интер Майами» Дэвид Бекхэм рассказал о своём отношении к переходу в его клуб аргентинского нападающего Лионеля Месси, отметив значимость такого трансфера для всего спорта США.

«Это один из самых главных переходов в истории американского спорта. И мы говорим о крупнейшем спортивном рынке в мире. Привести Лео в «Интер Майами», в МЛС, в год, когда тот выиграл чемпионат мира, в команду, которой всего три года… это чертовски серьёзное достижение.

Сравнимо ли это с чувствами, что я испытывал, будучи игроком? Я никогда не думал, что буду ощущать подобное. Когда я узнал, что Месси решил перейти в наш клуб, у меня было такое чувство, как когда я выходил на «Олд Траффорд» или «Уэмбли». Я подумал: «Мы только что победили всех конкурентов и подписали контракт с величайшим футболистом, когда-либо игравшим в эту игру», — приводит слова Бекхэма The Athletic.