Англия — Дания: стартовые составы команд на матч 2-го тура женского ЧМ

В матче 2-го тура группы D чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023 встретятся сборные Англии и Дании. Команды будут играть на стадионе «Сидней — Альянс» в Сиднее (Австралия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Тесс Олофссон (Швеция). Начало игры — в 11:30 мск.

Стартовые составы команд:

Англия: Ирпс, Бронз, Уолш, Гринвуд, Брайт, Джеймс, Стэнуэй, Дэйли, Тун, Келли, Руссо.

Дания: Кристенсен, Хасбо, Баллисагер, Севеке, Бойе, Хольмгор, Хардер, Вейе, Кюль, Мадсен, Томсен.

Соперницами Англии и Дании по группе D являются национальные команды Гаити и Китая.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.