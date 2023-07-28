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Англия — Дания: стартовые составы команд на матч 2-го тура женского ЧМ

Англия — Дания: стартовые составы команд на матч 2-го тура женского ЧМ
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В матче 2-го тура группы D чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023 встретятся сборные Англии и Дании. Команды будут играть на стадионе «Сидней — Альянс» в Сиднее (Австралия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Тесс Олофссон (Швеция). Начало игры — в 11:30 мск.

ЧМ-2023 (ж). Группа D. 2-й тур
28 июля 2023, пятница. 11:30 МСК
Англия (ж)
Не начался
Дания (ж)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

Англия: Ирпс, Бронз, Уолш, Гринвуд, Брайт, Джеймс, Стэнуэй, Дэйли, Тун, Келли, Руссо.

Дания: Кристенсен, Хасбо, Баллисагер, Севеке, Бойе, Хольмгор, Хардер, Вейе, Кюль, Мадсен, Томсен.

Соперницами Англии и Дании по группе D являются национальные команды Гаити и Китая.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.

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