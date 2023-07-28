Иванов прокомментировал новость, что «Урал» может арендовать Арсена Адамова у «Зенита»

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию, что клуб может арендовать защитника Арсена Адамова у санкт-петербургского «Зенита».

«Первый раз слышу, что «Урал» может арендовать Адамова. Арсен — хороший футболист. Нам никто его не предлагал, впервые это слышу», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее Metarating сообщил, что «Урал» намерен арендовать защитника «Зенита». По сведениям источника, главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко хочет видеть Адамова в составе, что увеличивает вероятность перехода игрока.

Адамов в прошлом сезоне провёл 14 матчей во всех турнирах и оформил две результативные передачи. Футболисту 23 года.