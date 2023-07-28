Бекхэм рассказал, как идея о переходе Месси в «Интер Майами» пришла к нему за бокалом вина

Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм рассказал, как у него впервые появилась идея осуществить переход в свой клуб нападающего Лионеля Месси. Оказалось, что экс-футболист думал об этом ещё до создания своей команды.

«Идея о переходе Месси родилась в ходе разговора за бокалом вина за ужином. Я сказал: «Однажды мы должны привести Месси в наш клуб». Вероятно, это было, когда мы впервые встретились с Хорхе. На днях я нашёл в своём телефоне одну из первых презентаций, в которой Месси был в футболке нашего клуба. Это было 10 лет назад. Так что это всегда было у меня в голове. Я думаю, что каждый владелец спортивного клуба думает: «Мы хотим привлечь в наш клуб лучших игроков». Действительно ли это происходит со всеми? Конечно, нет. Но мы сидели за ужином и думали: «Хорошо бы было, если бы могли пригласить Лео, хорошо для нашего рынка, наших фанатов, для этой части мира, ничего лучше никогда бы не было», — приводит слова Бекхэма The Athletic.