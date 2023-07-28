Бекхэм рассказал о первом разговоре с агентом Месси о переходе в «Интер Майами»

Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм рассказал о встрече с Хорхе Месси, агентом и отцом нападающего Лионеля Месси, на которой обсуждался его возможный переход в американский клуб, когда аргентинец ещё играл за «Барселону». Диалог состоялся в 2019 году.
«Мы сели в самолёт и тайно прилетели в Барселону из Лондона. Мы пробрались в отель, встретились с Хорхе Месси и начали диалог. Мы говорили: «Мы бы хотели, чтобы ваш сын однажды сыграл за нашу команду. Мы знаем, что пока это невозможно, но мы бы хотели, чтобы однажды Лео был в Майами».
Тогда мы провели невероятную работу, рассказывая, что бы Месси мог сделать для спорта в этой стране, что бы он мог сделать для МЛС и что бы он мог сделать для «Интер Майами», — приводит слова Бекхэма The Athletic.
- 28 июля 2023
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