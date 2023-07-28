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Новичок «Зенита» Коваленко: я не смотрел на живот Марио Фернандеса. Он в хорошей форме

Новичок «Зенита» Коваленко: я не смотрел на живот Марио Фернандеса. Он в хорошей форме
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Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко высказался о форме новичка санкт-петербургского клуба Марио Фернандеса.

«Смотрел ли я на живот Марио? Нет. Он в хорошей форме. Но не хватает игрового тонуса. Ведь сыграл четыре-пять матчей в этом году, но с весом точно проблем нет. Набирает игровой тонус. Думаю, через пару недель будет в порядке», – сказал Коваленко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

«Зенит» объявил о подписании контракта с Марио Фернандесом 17 июля 2023 года. Предыдущим клубом футболиста был бразильский «Интернасьонал». Ранее он выступал в московском ЦСКА в период с 2012 по 2022 год. В составе армейцев Марио стал трёхкратным чемпионом России (2012/2013, 2013/2014, 2015/2016). Фернандесу 32 года.

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