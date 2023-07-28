Бекхэм рассказал, как проснулся со своей женой Викторией в пять утра из-за Месси

Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм рассказал, в каких обстоятельствах его застало известие о том, что аргентинский нападающий Лионель Месси принял решение перейти в его клуб. В этот момент экс-футболист вместе со своей женой Викторией Бекхэм спали в одном из отелей в Японии.

«Я был в Японии с семьёй и проснулся в пять утра, потому что мой телефон продолжал вибрировать. Виктория сказала: «Серьёзно?! Выключи свой телефон!» Я посмотрел на телефон и подумал: «Что случилось? Что-то точно случилось!» Я надел очки и сказал: «Лео решил! Дело сделано! Он объявил об этом!» Моя жена спросила: «Что значит объявил об этом?» Я ответил: «Он выступил по телевидению и сказал, что переходит в «Интер Майами»!»

У меня мурашки по коже, когда я говорю об этом. Я сразу же позвонил Хорхе Масу и дал волю чувствам, потому что понимал, через какие трудности мы прошли за последние несколько лет. Этот один момент изменил всё. Он изменил весь наш клуб.

Как только Виктория проснулась окончательно, она обняла меня, и тогда я вновь расчувствовался. Один из лучших ли моментов это в моей жизни? Без сомнений», — приводит слова Бекхэма The Athletic.