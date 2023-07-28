Новичок «Зенита» Коваленко: «Крылья Советов» должны войти в топ-8 РПЛ

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Коваленко поделился ожиданиями от «Крыльев Советов» в сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги.

«Я до последнего верил, что останемся в РПЛ. Уверен, что «Крылья» не должны были бороться за выживание. По потенциалу это команда как минимум середины таблицы. Сейчас они должны войти в топ-8. У них хорошая, поставленная игра», – сказал Коваленко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

В сезоне-2022/2023 Александр Коваленко выступал за «Крылья Советов» на правах аренды. Он провёл 30 матчей во всех турнирах, забил два мяча и оформил три голевые передачи. Самарский клуб завершил сезон на 12-м месте. «Зенит» объявил о переходе Коваленко 30 июня 2023 года. Футболисту 19 лет.