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Бекхэм подробно объяснил, почему «Манчестер Юнайтед» необходима смена владельцев

Бекхэм подробно объяснил, почему «Манчестер Юнайтед» необходима смена владельцев
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм подробно объяснил, почему считает, что нынешние владельцы клуба братья Глэйзеры должны продать команду новым инвесторам.

«Как болельщик и бывший игрок я просто хочу, чтобы всё разрешилось. Кто бы ни владел нашим клубом, хочется, чтобы он был увлечён, принимал деятельное участие, принимал правильные решения, привлекал нужных игроков и инвестировал в клуб. Потому что клуб действительно нуждается в инвестициях, будь то тренировочная база, стадион, поле… Такого рода важные вещи должны быть совершенными, изменения действительно должны произойти. Особенно когда вы видите «Ман Сити» и то, что они делают.

И дело не только в том, что они выигрывают. Вы можете видеть, как они строят своё будущее от сезона к сезону. У них есть стабильность с Пепом, которым я восторгаюсь.

«Юнайтед» были на вершине турнирной таблицы, мы выигрывали всё, мы были командой, которая добивалась успеха, той командой, куда хотели прийти игроки. Мы хотим вернуть это всё, и чем скорее будет принято решение, тем лучше.

Пора ли Глэйзерам уйти? Я думаю, пора. Просто потому, что этого хотят фанаты. Как только вы теряете болельщиков, особенно в таком клубе, как «Манчестер Юнайтед», их трудно вернуть. Очевидно, что Глэйзеры много достигли, но необходимы перемены. Мы все это видим, мы все это знаем», — приводит слова Бекхэма The Athletic.

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