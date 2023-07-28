Бекхэм подробно объяснил, почему «Манчестер Юнайтед» необходима смена владельцев

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм подробно объяснил, почему считает, что нынешние владельцы клуба братья Глэйзеры должны продать команду новым инвесторам.

«Как болельщик и бывший игрок я просто хочу, чтобы всё разрешилось. Кто бы ни владел нашим клубом, хочется, чтобы он был увлечён, принимал деятельное участие, принимал правильные решения, привлекал нужных игроков и инвестировал в клуб. Потому что клуб действительно нуждается в инвестициях, будь то тренировочная база, стадион, поле… Такого рода важные вещи должны быть совершенными, изменения действительно должны произойти. Особенно когда вы видите «Ман Сити» и то, что они делают.

И дело не только в том, что они выигрывают. Вы можете видеть, как они строят своё будущее от сезона к сезону. У них есть стабильность с Пепом, которым я восторгаюсь.

«Юнайтед» были на вершине турнирной таблицы, мы выигрывали всё, мы были командой, которая добивалась успеха, той командой, куда хотели прийти игроки. Мы хотим вернуть это всё, и чем скорее будет принято решение, тем лучше.

Пора ли Глэйзерам уйти? Я думаю, пора. Просто потому, что этого хотят фанаты. Как только вы теряете болельщиков, особенно в таком клубе, как «Манчестер Юнайтед», их трудно вернуть. Очевидно, что Глэйзеры много достигли, но необходимы перемены. Мы все это видим, мы все это знаем», — приводит слова Бекхэма The Athletic.