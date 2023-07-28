РФС объявил имена судей на матчи 2-го тура РПЛ
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РФС на своих официальных ресурсах опубликовал имена судей, которые обслужат матчи 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.
Встреча «Ростова» и «Зенита» досталась судейской бригаде Евгения Кукуляка. Судья Артём Любимов отработает на матче «Крыльев Советов» и «Динамо». Артём Чистяков будет обслуживать матч «Урала» и «Пари Нижний Новгород». Виталий Мешков выступит в роли арбитра в игре «Рубина» и «Оренбурга». «Факел» и «Локомотив» будут играть при судействе Василия Казарцева. Владимир Москалёв со своей бригадой будут работать на матче «Краснодара» и «Сочи». Владислав Безбородов будет главным арбитром встречи «Ахмата» и ЦСКА. Павел Кукуян обслужит матч «Спартака» и «Балтики».
Матчи 2-го тура РПЛ пройдут 29–31 июля.
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