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Андрей Тихонов прокомментировал победу «Спартака» над «Краснодаром» в Кубке России

Андрей Тихонов прокомментировал победу «Спартака» над «Краснодаром» в Кубке России
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Бывший футболист Андрей Тихонов высказался о победе московского «Спартака» в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром». Красно-белые выиграли со счётом 2:1.

«Если сравнивать домашнюю игру с «Оренбургом» и вчерашнюю с «Краснодаром» — это два разных футбола, когда у «Спартака» всё в порядке с составом. Я не ожидал вчера от «Спартака», что будут так довольно уверенно играть в обороне. Понимаю, что у «Краснодара» было удаление, которое очень сильно повлияло и на их игру во втором тайме, и на результат, но «Спартак» выглядел довольно хорошо. Возможно, «Спартак» угадал с покупкой Бонгонда», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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