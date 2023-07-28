Новичок «Зенита» Коваленко — о звонках «Газпрома» и РЖД: бред. Я всё это читал, смеялись

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Коваленко рассказал о своей реакции на сообщения в СМИ по поводу его перехода.

«Как реагировал на информацию, что переход решали в высших кабинетах «Газпрома» и РЖД? Бред. Я всё это читал. И мы смеялись. Подумал: что они все из меня Месси делают?» – сказал Коваленко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

В сезоне-2022/2023 Александр Коваленко выступал за самарские «Крылья Советов» на правах аренды. Он провёл 30 матчей во всех турнирах, забил два мяча и оформил три голевые передачи. «Зенит» объявил о переходе Коваленко 30 июня 2023 года. Ранее сообщалось, что полузащитник мог стать игроком московского «Локомотива». Футболисту 19 лет.