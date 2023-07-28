«Арис»: наша новая форма — это отличное настроение команды и болельщиков

Кипрский «Арис» презентовал новую форму от компании adidas, в которой проведёт сезон-2023/2024 в национальном чемпионате и еврокубках.

«Арис» прибегнул к услугам дизайнера Владислава Лакше, известного в Европе и Америке спортивного художника. Его работы широко известны в североамериканском спорте, особенно в НБА. Множество клубов, турниров и мировых лиг обращаются к Лакше за созданием фирменного стиля. Презентация формы «Ариса» стала для Владислава предметом нового вдохновения. В среду, 26 июля, видео с презентацией увидели болельщики «Ариса», пришедшие на матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с БАТЭ.

Видео доступно в телеграм-канале «Ариса»

«Мы объявили о начале сотрудничества с новым техническим партнёром. Это символично: «Арис» уже играл в экипировке этой компании в яркую эпоху 80-х годов, когда команда переживала подъём и за неё играл обладатель «Золотого мяча» Олег Блохин. В новой форме нашли отражение наше уважение и симпатия к тому красивому романтическому этапу в истории клуба. Кроме того, экипировка соответствует всем требованиям команды, участвующей в еврокубках.

Нам нравится, как бренд работает в футболе. Мы постарались создать в формате презентации то, чего никогда не было на Кипре, контент, достойный большого бренда, с которым мы начали сотрудничество.

Промо полностью создано нашей медиакомандой без участия технического партнёра, но уверен, что наш креатив оценили по достоинству. В создании промо принимали участие талантливые люди, которые своими работами умеют создавать настроение. И мы хотим передать это отличное настроение всем болельщикам и всей нашей команде. Футболистам, кстати, новая форма очень понравилась! У парней серьёзный настрой, и счёт матча с БАТЭ об этом ярко свидетельствует», — сказал директор по маркетингу «Ариса» Алексей Дозорцев.

Напомним, в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Арис» на своём поле разгромил белорусский БАТЭ со счётом 6:2.