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«Аль-Наср» предложит € 37 млн за Мане

«Аль-Наср» предложит € 37 млн за Мане
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Саудовский клуб «Аль-Наср» готов предложить € 37 млн за нападающего «Баварии» Садио Мане, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Переговоры между двумя клубами переходят в финальную стадию. Агент сенегальского футболиста обговаривает персональные условия по контракту, утверждает источник.

Мане перешёл в мюнхенскую «Баварию» из «Ливерпуля» за € 32 млн прошлым летом. За немецкий клуб игрок провёл 38 матчей во всех турнирах, в которых отметился 12 забитыми мячами и шестью результативными передачами.

В своей карьере игрок также выступал во Франции за «Метц», в Австрии за «Ред Булл Зальцбург» и за «Саутгемптон» в чемпионате Англии. Садио дважды представлял сборную Сенегала на чемпионатах мира — в 2018 и 2022 годах.

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