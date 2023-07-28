Игрок «Зенита» Коваленко: меня звали на вписки. Но брат брал за шкирку: «Тебе это не надо»
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Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко рассказал, как на него влиял брат.
«У нас была компания, меня, конечно, звали на всякие вписки. Я хотел, потому что был маленьким, глупым. Переходный возраст – хочется где-то погулять. Брат брал за шкирку и говорил: «Сань, тебе это не надо. У тебя другая дорога. Становись футболистом, у тебя талант». Очень сильно за меня переживал», – сказал Коваленко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
В сезоне-2022/2023 Александр Коваленко выступал за самарские «Крылья Советов» на правах аренды. Он провёл 30 матчей во всех турнирах, забил два мяча и оформил три голевые передачи. «Зенит» объявил о переходе Коваленко 30 июня 2023 года. Футболисту 19 лет.
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