Англия — Дания: Джеймс открыла счёт на шестой минуте
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В эти минуты проходит матч 2-го тура группы D чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023, в котором встречаются сборные Англии и Дании. Команды играют на стадионе «Сидней — Альянс» в Сиднее (Австралия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Тесс Олофссон (Швеция). Англия выигрывает со счётом 1:0.
ЧМ-2023 (ж). Группа D. 2-й тур
28 июля 2023, пятница. 11:30 МСК
Англия (ж)
1-й тайм
1 : 0
Дания (ж)
1:0 Джеймс – 6'
На шестой минуте счёт открыла нападающая сборной Англии Лорен Джеймс. Она точно пробила в дальний угол из-за пределов штрафной.
Соперницами Англии и Дании по группе D являются национальные команды Гаити и Китая.
Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.
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