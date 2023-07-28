Англия — Дания: Джеймс открыла счёт на шестой минуте

В эти минуты проходит матч 2-го тура группы D чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023, в котором встречаются сборные Англии и Дании. Команды играют на стадионе «Сидней — Альянс» в Сиднее (Австралия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Тесс Олофссон (Швеция). Англия выигрывает со счётом 1:0.

На шестой минуте счёт открыла нападающая сборной Англии Лорен Джеймс. Она точно пробила в дальний угол из-за пределов штрафной.

Соперницами Англии и Дании по группе D являются национальные команды Гаити и Китая.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.