Алексей Стрепетов: Адамов — практически второй Сафонов

Бывший футболист Алексей Стрепетов высказался о переходах голкиперов Дениса Адамова и Никиты Гойло в «Зенит» и «Сочи» соответственно.

«Гойло перешёл в «Сочи», чтобы иметь игровую практику. Там очень довольны тем, что к ним пришёл сильный, перспективный вратарь.

Почему тогда «Зенит» взял Адамова вместо Гойло? Адамов, когда пришёл в «Сочи» из «Краснодара», здорово себя зарекомендовал. Это практически второй Сафонов: одна школа, хорош на выходах и на линии. Но концовку прошлого сезона в «Сочи» он провёл не на высоком уровне. Были определённые ошибки, вопросы к нему. Взяли Адамова в «Зенит» на перспективу. Хотят посмотреть, как он выдержит конкуренцию с Михаилом Кержаковым – опытным, стабильным вратарём. В кубковом матче с «Ахматом» хорошо сыграл Васютин. И вот у «Зенита» будет три вратаря, хорошая бригада.

В начале прошлого сезона первым номером «Зенита» считался молодой Одоевский? Ну, видите, значит, не готов пока к этой роли. Одоевского отдали в «Волгарь». Команда из Первой лиги, но он, надеюсь, будет играть — это правильный шаг. И Гойло уехал в «Сочи». Там строится совершенно новая команда, он должен ей помочь», — приводит слова Стрепетова «РБ Спорт».