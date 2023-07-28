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Новичок «Зенита» Коваленко прокомментировал информацию об интересе «Севильи»

Новичок «Зенита» Коваленко прокомментировал информацию об интересе «Севильи»
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Коваленко прокомментировал информацию об интересе со стороны испанской «Севильи».

«Мне говорили про «Севилью». Якобы они на меня смотрят. Но никаких официальных контактов, насколько я знаю, не возникало. Просто следят. Ещё из Европы зимой следила «Црвена Звезда». Но тоже ничего официального», – сказал Коваленко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

В сезоне-2022/2023 Александр Коваленко выступал за самарские «Крылья Советов» на правах аренды из «Сочи». Полузащитник провёл 30 матчей во всех турнирах, забил два мяча и оформил три голевые передачи. «Зенит» объявил о переходе Коваленко 30 июня 2023 года. Футболисту 19 лет.

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