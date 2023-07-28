Игрок «Локомотива» Рыбчинский: цель попасть в сборную России всегда присутствует
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Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский заявил, что личная цель попасть в состав сборной России у него всегда есть. Также он отметил, что хочет приносить максимальную пользу железнодорожникам.
«Цели на сезон? Помогать команде в каждом матче. И неважно, играю я в стартовом составе или выхожу на замену. Надо приносить максимальную пользу команде — забивать и отдавать голевые передачи. Такая цель попасть в сборную всегда присутствует. А дальше будет видно, как пойдёт», — приводит слова Рыбчинкского Metaratings.
24-летний Рыбчинский никогда в своей карьере ещё не играл за основную сборную России. В нынешнем сезоне полузащитник провёл в составе «Локомотива» один тайм в Кубке России, не отметившись результативными действиями.
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