Семшов — о Сазонове: лучше адаптироваться в Европе, чем сидеть на скамейке в «Динамо»

Бывший полузащитник московского «Динамо» Игорь Семшов заявил, что защитнику бело-голубых Сабе Сазонову лучше перейти во французский «Лион», так как там у него будет больше вариантов прогрессировать.

«Сазонову нужно уезжать в «Лион». Он сейчас не рассматривается Личкой как игрок основного состава. Но благодаря тому, что он играет в основной сборной и молодёжной, у него есть международный опыт и ему надо ехать за границу. Лучше потерять какое-то время на адаптацию за рубежом, но потом будет больше возможностей играть в Европе, чем сидеть на скамейке в «Динамо». На данный момент у Сабы больше вариантов прогрессировать во Франции. У него такой возраст, который даже позволяет ещё уйти в аренду в команду чуть ниже уровнем и играть», — приводит слова Семшова Metaratings.

Ранее французские СМИ сообщили, что «Лион» уже согласовал переход Сазонова с «Динамо». Грузинский защитник должен будет отыграть один сезон в аренде в одном из бельгийских клубов.