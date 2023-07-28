Китай — Гаити: стартовые составы команд на матч женского ЧМ

В матче 2-го тура группы D чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023 встретятся сборные Китая и Гаити. Команды будут играть на стадионе «Хиндмарш» в Аделаиде (Австралия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Мартой Уэрта де Асой (Испания). Начало встречи — в 14:00 мск.
Стартовые составы команд:
Китай: Чжу, Мэнвен Ли, Яо Вей, Ванг, Чень, Руи Чанг, Лина Ян, Лингвэй Яо, Линьян Чанг, Цзяхуэй Лю, Чэншу Ву.
Гаити: Теус, Кетна Луи, Джозеф, Матурин, Пети-Фрер, Морил, Пьер-Луи, Джуди, Мондезир, Батчеба Луи, Боргелла.
Соперницами Китая и Гаити по группе D являются национальные команды Англии и Дании.
Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.
- 28 июля 2023
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