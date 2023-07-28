Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Китай — Гаити: стартовые составы команд на матч женского ЧМ

Китай — Гаити: стартовые составы команд на матч женского ЧМ
Аудио-версия:
Комментарии

В матче 2-го тура группы D чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023 встретятся сборные Китая и Гаити. Команды будут играть на стадионе «Хиндмарш» в Аделаиде (Австралия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Мартой Уэрта де Асой (Испания). Начало встречи — в 14:00 мск.

ЧМ-2023 (ж). Группа D. 2-й тур
28 июля 2023, пятница. 14:00 МСК
Китай (ж)
Не начался
Гаити (ж)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

Китай: Чжу, Мэнвен Ли, Яо Вей, Ванг, Чень, Руи Чанг, Лина Ян, Лингвэй Яо, Линьян Чанг, Цзяхуэй Лю, Чэншу Ву.

Гаити: Теус, Кетна Луи, Джозеф, Матурин, Пети-Фрер, Морил, Пьер-Луи, Джуди, Мондезир, Батчеба Луи, Боргелла.

Соперницами Китая и Гаити по группе D являются национальные команды Англии и Дании.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023