Китай — Гаити: стартовые составы команд на матч женского ЧМ

В матче 2-го тура группы D чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023 встретятся сборные Китая и Гаити. Команды будут играть на стадионе «Хиндмарш» в Аделаиде (Австралия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Мартой Уэрта де Асой (Испания). Начало встречи — в 14:00 мск.

Стартовые составы команд:

Китай: Чжу, Мэнвен Ли, Яо Вей, Ванг, Чень, Руи Чанг, Лина Ян, Лингвэй Яо, Линьян Чанг, Цзяхуэй Лю, Чэншу Ву.

Гаити: Теус, Кетна Луи, Джозеф, Матурин, Пети-Фрер, Морил, Пьер-Луи, Джуди, Мондезир, Батчеба Луи, Боргелла.

Соперницами Китая и Гаити по группе D являются национальные команды Англии и Дании.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.