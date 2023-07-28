Карпин — лидер братвы, Кафанов — Череп. «Ростов» анонсировал матч с «Зенитом»
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«Ростов» в своём официальном телеграм-канале стильно анонсировал предстоящий матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом».
Главный тренер ростовчан Валерий Карпин был представлен как Антибиотик, лидер братвы и глава организованной футбольной группировки (ОФГ), член его тренерского штаба Виталий Кафанов — как Череп, глава службы защиты. Голкиперу Сергею Песьякову досталось роль Адвоката, братана, на которого сваливают косяки других членов ОФГ.
Матч «Ростова» с «Зенитом» пройдёт в Ростове-на-Дону уже завтра, 29 июля. Стартовый свисток в матче прозвучит в 20:00 по московскому времени. У обеих команд уже есть в активе по три набранных очка по итогам 1-го тура чемпионата России.
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