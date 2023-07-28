Англия с минимальным счётом обыграла Данию в матче 2-го тура женского ЧМ

Завершился матч 2-го тура группы D чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023, в котором встречались сборные Англии и Дании. Команды играли на стадионе «Сидней — Альянс» в Сиднее (Австралия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Тесс Олофссон (Швеция). Англия одержала победу со счётом 1:0.
Единственный мяч на шестой минуте забила нападающая сборной Англии Лорен Джеймс. Она точно пробила в дальний угол ворот из-за пределов штрафной площади.
Соперницами Англии и Дании по группе D являются национальные команды Гаити и Китая. Сборная Англии с шестью очками возглавляет квартет.
Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.
- 28 июля 2023
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