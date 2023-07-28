Кавазашвили: удивило, насколько «Краснодар» попал под влияние футболистов «Спартака»
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Бывший футболист Анзор Кавазашвили высказался о победе московского «Спартака» в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром». Красно-белые выиграли со счётом 2:1. Встреча состоялась 27 июля.
«Я очень доволен игрой «Спартака». Меня удивил «Краснодар», насколько он попал под влияние футболистов «Спартака», которые вышли в боевом настрое, выполняли все функции, чётко держали мяч, контролировали всю игру. Бывает иногда, что могут футболисты расслабиться и допустить какую-то оплошность, что и случилось на последних минутах, когда пропустили. Но я очень доволен состоянием команды. Не хочу никого выделять», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
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